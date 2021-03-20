Bursa’yı alevler aydınlattı

Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı mahallesinde faaliyet gösteren bir karton fabrikasından dumanlar yükselmeye başladı. İçerisinde fazla miktarda yanıcı madde olan fabrikada alevler büyüdü. Kartonlara sıçrayan alevler fabrikanın tamamını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

Çevresinde çok sayıda iş yeri ve yakınlarında evlerin bulunduğu yangın itfaiyenin aralıksız çalışmasıyla kontrol altına alındı. Korkutan yangında ölen yada yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sabahın ilk ışıklaına dek sürdürdü.

MAHALLE SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İnegöl ilçesi Turgutalp mahallesinde ise bir evin bacasında çıkan yangın tüm mahalleyi tedirgin etti. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinlerini kendisini dışarıya attı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile bacada çıkan ve büyüyen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.