Çalıntı araçlara satıyordu! Kaçak motorlarla suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde E.A. isimli kişinin yurt dışından kaçak yollarla ülkeye araç motoru getirip çalıntı araçlar için söz konusu motorları sattığını tespit etti.

Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda; 1.6 dizel şanzımanlı motor, motor numarası bulunmayan 1.7 dizel şanzımanlı üç motor motor, motor numarası bulunmayan 1.3 dizel şanzımanlı iki motor motor, motor numarası bulunmayan 1.5 şanzımanlı motor ve motor numarası bulunmayan 1.5 şanzımansız motor ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. isimli şüpheli ele geçirilen motorlara yönelik herhangi bir belge ibraz edemedi. Kaçak veya çalıntı olduğu değerlendirilen araç motorları muhafaza altına alındı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri Ataşehir İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.