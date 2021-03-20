CHP’de İnce istifalarının arkası kesilmiyor

Başlattığı Memleket Hareketi'ni yakın zamanda partileştirecek olan Muharrem İnce'nin saflarına yönelik katılımlar her geçen gün artıyor. CHP'den istifa edip Memleket Hareketi'ne katılan 3 milletvekili ile başlayan katılımlar, CHP'li belediye başkanlarını da içine alarak örgütlere ve sokaktaki CHP üyesi vatandaşlara kadar indi. CHP'nin izlediği politikalarda umduğunu bulamayan CHP seçmenleri "Tek Çare Muharrem İnce" deyip partilerinden istifa etmeye, İnce'nin hareketine katılmaya devam ediyor. Son olarak Sarıyer Reşitpaşa'da, 30 yıllık CHP'li esnaf Mükerrem Tuncel'in öncülüğünde bir araya gelen 60 CHP üyesi vatandaş, partilerinden e-devlet üzerinden istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne destek açıklamasında bulundular.

"DERTLERİNİN KOLTUK OLDUĞUNU ANLADIK"

Grup adına konuşan Mükerrem Tuncel, kendisinin 30 yıllık CHP üyesi olduğunu söyleyerek "Biz insanlara hep 'CHP iktidara gelirse şöyle güzel olacak, böyle güzel olacak' diye anlattık. Ama maalesef tek dertlerinin koltuk olduğunu gördük" dedi. Tuncel, söyle devam etti: Türkiye'de tek çare yeni oluşum, artık başka çare kalmamıştır. Tek çare Muharrem İnce başka çare kalmamıştır. Bugün üzülerek söylüyorum ki 30 yıllık CHP üyeliğime son veriyorum. Biz her zaman Atatürk'ün yolundan yürümeye ve çizgimizi korumaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tanıttığınız ismi bugün yok sayamazsınız. Bugün herkese meydan okuyoruz."