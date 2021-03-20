"Çok yüksek riskli" illerde denetimler sürüyor

Konya'da polis, belirlenen birçok noktada bir yandan denetim yaparken, bir yandan da esnafa kurallara riayet etmeleri yönünde ikazlarda bulundu. Hafta sonu olması nedeniyle kalabalık olabileceği değerlendirilen park ve meydanları kontrol eden yaya devriye ekipleri, dışarıya çıkan vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.

GİRİŞLER HES KODUYLA...

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe uyarısı yapıyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda zabıta ekipleri, pazar yerlerine vatandaşları HES kontrolüyle alıyor.