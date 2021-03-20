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Giriş Tarihi: 20.3.2021 12:39

"Çok yüksek riskli" illerde denetimler sürüyor

AA
Çok yüksek riskli illerde denetimler sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategoride bulunan ve 'da, polis ekipleri denetim yapıyor. İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesinin ardından, Kovid-19 salgınına göre, iki şehrin "kırmızı" olan rengini değiştirmek için kontrollerini sürdüren ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği cadde, meydan ve parklarda uyarılarda bulunuyor.

Konya'da polis, belirlenen birçok noktada bir yandan denetim yaparken, bir yandan da esnafa kurallara riayet etmeleri yönünde ikazlarda bulundu. Hafta sonu olması nedeniyle kalabalık olabileceği değerlendirilen park ve meydanları kontrol eden yaya devriye ekipleri, dışarıya çıkan vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.

GİRİŞLER HES KODUYLA...

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe uyarısı yapıyor. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda zabıta ekipleri, pazar yerlerine vatandaşları HES kontrolüyle alıyor.

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"Çok yüksek riskli" illerde denetimler sürüyor
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