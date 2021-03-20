Ereğli İlçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesinde bir evde yapılan aramada, birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Davutlar köyünde K.A (63) isimli şahsın evinde birçok silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan aramada K. A isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, (1) adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, (1) adet yivli av tüfeği, (1) adet ruhsatsız av tüfeği, (43) adet 9 mm fişek, (103) adet 7,65 mm fişek ve (110) adet Av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el konulurken, şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi.