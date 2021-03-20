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Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:54 Son Güncelleme: 20.3.2021 09:54

’da korkutan deprem

İBRAHİM GÜRLER
Erzincan’da korkutan deprem

Erzincan' Kemah İlçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.51 de meydana gelen deprem bir çok yakın il ve ilçelerden de hissedildi.

Korkutan deprem sonrası henüz can veya mal kaybı olmadığı bildirilirken çalışmalar devam ediyor. Sabah'a konuşan Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Arslan; "İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve ya mal kaybı yok. Hafif bir şekilde hissedildi. Köylerimizde problem olup olmadığını da kontrol ediyoruz. Şimdiye kadar gelen bilgilerde herhangi bir sorun olmadığıdır. Tün vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

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Erzincan’da korkutan deprem
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