Esenler’de zincirleme kaza!

İstanbul Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araç sürücülerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan bir aracın sürücüsü, en öndeki aracın ani fren yaptığı kazanın bu sebeple gerçekleştiğini iddia etti.

Olay Esenler'de bulunan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bağlantı yolunca saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde seyreden 34 TGG 44 plakalı bir araç ani fren yaptı. Öndeki otomobilin ani fren yapmasıyla arkadan gelen araçlar sırasıyla birbirlerine çarptı. Kazaya karışan bir motosiklet sürücüsü ise çarpmanın etkisiyle yere savrularak başından ve omzundan yaralandı. Kazaya tanıklık edenlerin ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan bir kamyonet sürücüsünün tedavisi ise ayakta yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin, trafik akışını kontrollü olarak tek şeride düşürmesiyle yol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan bir araç sürücüsü "Öndeki bir araç fren yapıyor. Onun arkasındaki duramıyor. Ticari taksi de ona vuruyor. Benim önümde de motosiklet vardı. Motosiklet ticari taksiye vurdu. Ben motosiklete vurmamak için arabayı sağ taraftan kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım, taksiye vurdum. Kazaya beş araç karıştı. Ticari taksinin sürücüsünün başında sıkıntı var. Motosikletlinin omzunda problem var. Çünkü bayağı uçtu" diye konuştu.