Eşini, kayınvalidesini ve kuzenini öldürdü

İzmir'in Bayındır ilçesinde Hüsnü T., kayınvalidesi Serpil Palalı'nın (47) Hacı İbrahim Karaselvi Sokak'taki evine gitti. Hüsnü T. (31), kayınvalidesi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Serap T. (29) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınvalidesi ve eşini silahla vurduktan sonra dışarı çıkan Hüsnü T., sesleri duyarak eve doğru gelen Palalı'nın kuzeni Hamza Kuzucuk'u (45) da vurdu. Olay yerine gelen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kuzucuk da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Hüsnü T. gözaltına alındı.