Espordaki başarıları ülke sınırlarını aştı! Milyar dolarlık sektörün Türk yıldızları...





CAN ÇELİK (Closer)

İŞE GİDER GİBİ OFİSE GİDİP OYUN OYNUYORUZ

22 yaşında. 2019'da ABD'deki Golden Guardians takımına transfer oldu. Geçen yıl ise yine ABD'nin iddialı takımlarından 100 Thieves'e katıldı. Los Angeles'ta yaşıyor.

- Oyun oynamaya ne zaman başladınız?

- Çocuk yaşlarda eğlenmek için oynuyordum. Zamanla iyi oynadığımı fark ettim. İyi oynamaya başlayınca bir arkadaş grubuna dahil oluyorsunuz. Birlikte küçük çaplı turnuvalara katılıyorsunuz. O turnuvalarda başarılı olunca takımlar sizi fark edip transfer teklifinde bulunuyor. Ben de bu şekilde başladım.

- Aileniz oyun oynamanızı nasıl karşıladı?

- Annem öğretmen, başta kabul etmesi zor oldu. Ama her zaman beni destekledi. Başta ben de bilmiyordum oyun oynamanın benim için bir kariyere dönüşeceğini... Ama oyun oynuyor gibi görünsem de yaptığım işe hep saygı duydum, çok çalıştım.

- Bir esporcunun kariyerini okuluyla birlikte yürütmesi zor mu?

- Okulla birlikte yürütmek zor. Üniversiteyi kazandım ama gidemedim. En başta saatler çakışıyor. Antrenmanlar sabah 11.00'de başlıyor, akşam 17.00-18.00 gibi bitiyor. Memur olsam eve geldiğimde dinlenebilirim ama ben evde de antrenman yapıp kendimi geliştiriyorum. Çünkü bütün oyuncular böyle yapıyor.

- Yurt dışından transfer teklifi gelmesini bekliyor muydunuz?

- Türkiye'deki takımımla Türkiye ligini kazandıktan sonra Almanya'da gerçekleşen dünya şampiyonasına gittik. İyi oynadığımı biliyordum. Transfer teklifleri gelince ABD'yi tercih ettim. Kariyer olarak en yükseğini seçmek istedim. Korkularım, endişelerim oldu ama bunu da kurduğum arkadaşlıklarla giderdim. Takımlar beş kişilik, beş tane arkadaşınız varmış gibi düşünebilirsiniz. Tek sıkıntım kültürel farklılıklar, yemekler ve ailemden, arkadaşlarımdan uzak kalmak oldu. Ama neyse ki odaklanabileceğim bir işim var.



- Bir gaming house'da mı kalıyorsunuz?

- Bize ait apartmanlarda kalıyoruz. Sabah işe gider gibi ofisi gidip 10.00'da oyun oynamaya başlıyoruz.

- Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı kalmak için neler yapıyorsunuz?

- Takımımızda mental koçumuz var. Aslında oyun oynarken bedenimizden çok beynimizi yoruyoruz. Yemeklerimizi özel şefimiz yapıyor. Sağlıklı besleniyoruz. Her sabah antrenman öncesi egzersiz yapıyoruz. Esneme hareketlerimiz var.

- Boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Oyun oynamıyorsam, oyun oynayanları izliyorum. Pandemi nedeniyle ABD'yi çok fazla gezip göremedim.

- İyi para kazanıyor musunuz?

- Ailemden uzaktayım, okuluma devam edemiyorum. Bunlar hep risk. Bu yüzden kazandığım parayı hak ettiğimi düşünüyorum. Yatırım yapıyorum. Birikimimle anneme ev almayı düşünüyorum.

- Oyunlara çıkmadan önce gerçekleştirdiğiniz bir ritüel var mı?

- Aramızda motivasyon konuşması yapıyoruz. Birbirimize gaz veriyoruz.

- Oyun oynamayı bıraktığınızda ne yapmayı planlıyorsunuz?

- Şimdiden Twitch'te yayın açıyorum. Youtube'a içerik sağlıyorum. Bunlara zaman ayırmak kolay değil ama geleceğimi de düşünüyorum. Bu alanlarda kariyerime devam edebilirim.