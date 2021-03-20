Estetik mağduru oldu! Hemcinslerini uyardı

'İFTİRAYA UĞRADIM'

Dava açmasının ardından iftiraya uğradığını belirten Mansuroğlu, şöyle devam etti:

"Vücudumda yanıklar oluşmasından sonra güzellik merkezine defalarca kez gittiğim ve merkezin sahibi olan beyefendiye özel duygular hissettiğime dair bir iftira ile karşılaştım. Elimde bu beyefendiyle kurduğum diyaloglarıma dair mesajlarım mevcut. Şu an dava sürecinde olduğumuz için bunları paylaşamıyorum. Ancak zamanı geldiğinde paylaşacağım. Hem vücudum yandı hem de iftiraya uğradım. Hiçbir kadının benim yaşadığım duruma düşmemesini istiyorum. Yapılan tüm estetiklerin doktor gözetiminde olması gerekiyor. Kadınlar, yeterlilik belgesi olmayan, doktorluk belgesi olmayan hiçbir yere gitmesin."