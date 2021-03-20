Eyüpsultan’da hedef mavi renk işletmeler teker teker denetleniyor

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "Kademeli Normalleşme" sürecine girilmesiyle İstanbul'da yeni tedbirler alındı. Kafe, berber ve restoran gibi işletmelere girişlerde HES kodu taraması zorunluluğu getirilmesiyle ilçe genelinde yürütülen denetim çalışmaları da hız kazandı. Eyüpsultan Nişanca Mahallesi'nde "Denetliyor, uyarıyor, bilgilendiriyoruz" parolasıyla işletmelere yönelik 'dinamik denetim' uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe polis ve zabıta ekiplerince yürütülen çalışmalara Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da katıldı. Kara, başta kafe, restoran ve berberler olmak üzere birçok işletmeyi bizzat denetledi. İşletme sahiplerine ve müşterilere alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

"DENETLİYOR UYARIYOR BİLGİLENDİRİYORUZ"

Denetim çalışmalarına öncülük eden Kaymakam İhsan Kara "Eyüpsultanlı esnafımıza ziyaretlerde bulunuyoruz. Tedbirlere uyulması hususunda önemli hatırlatmalar yapıyor ve bizzat esnafımızdan söz alıyoruz. Denetliyor, uyarıyor ve bilgilendiriyoruz. Parolamız bu, hedefimiz mavi" ifadelerini kullandı.