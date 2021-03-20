Eyyübiye’de Aile Otağı düzenlenen törenle açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Dernek Başkanı Mehmet Kestop, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanvekili Cuma Ağaç'ın katıldığı törenle Aile Otağı vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılışta konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş; "18 parkı açtık 6 park açılışa hazırlanıyor. Batıkent Mahallesinde kütüphane açacağız. 16 dönümlük arazide millet bahçesi ve kütüphane yapacağız." dedi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin 'Kızılay Meydanı Projesi' kapsamında, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski binasının tapusunu aldıklarını ve binayı yıkacaklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ise Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski binasının yıkılarak, meydana katılmasına yönelik projede Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası eski binasının tapusunun alındığını müjdeledi.