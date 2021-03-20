Gazi Şampiyonu atın tayı için sıraya girdiler

Atçılık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan damızlık kısraklar, şampiyon atlarla çiftleştirerek taylar elde ediyor. Şampiyon atlardan elde edilen bu tayları almak için at severler doğar doğmaz sıraya giriyor. Bir yaşına kadar üniversite tarafından bakılan taylar bir yaşına gelince açık artırma usulüyle Yüz Binlerce Liraya satılıyor. Gazi Şampiyonu Graystorm Setryn'in 21 Şubat'ta 105 santim boy ve 60 kilo ağırlıkla dünyaya gelen şampiyon atın tayını almak isteyenler açık artırma için şimdiden ismini yazdırmaya başladı. 1 yaşında satışa çıkacak tay 2 yaşında ilk koşusunu yapacak.





"DEĞERİ 150 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR"

Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yiğit Tepeoğlu yaptığı açıklamalarda, "Bu doğan tayımız okulumuzun üçüncü tayı. İlk tayımız antrenmanlara başladı. Mayıs ayında ilk koşusunu yapacak. Bu tay çok değerli bir tay. Şampiyonun tayı olduğu için şimdiden almak için sıraya girenler var. Tayımız 1 yaşına girdiğinde müzayedeye çıkacak. 2 yaşına girdiğinde koşulara başlayacak. Açık artırmada 150 Bin liraya alıcı bulmasını bekliyoruz." dedi.