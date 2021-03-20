Gaziantep'e Wifi meydanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin en işlek meydanı olan Balıklı Parkı'nda ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey İlçesi'nde bulunan Balıklı Meydanı'nda vatandaşların ücretsiz internetten yararlanacağı Wİ-Fİ noktası oluşturdu. 2 bin 500 metrekarelik kapsama alanı ve günlük kişi başı 2 GB sınırlaması olan uydu internet marifetiyle verilen Wİ-Fİ noktasından ad, soyadı, telefon numarası ve elektronik posta adresi girilerek yararlanılabilecek. İlk etapta Balıklı Meydanı'nda başlayan ücretsiz internet hizmeti ilerleyen günlerde Gaziantep Kalesi çevresinde ve Gaziantep Üniversitesi Ana Kapı Meydanı'nda da hizmet verecek.

Ücretsiz Wİ-Fİ noktası hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, internete erişemeyenlerin veya internet paketleri olmayanların buradan ulaşabileceğini belirterek, meydanda beklerken boş vaktin değerlendirilebileceğini söyledi. Ücretsiz internet hizmetinden memnun kalan vatandaşlar ise uygulamanın şehrin her tarafına yaygınlaştırılmasını istedi.