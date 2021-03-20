Kocaeli Gebze İlçesi Pelitli Mahallesinde faaliyet gösteren bir süt ve süt ürünleri üretimi yapan fabrikada, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Gebze’de fabrika yangını: 200 güvercin telef oldu

Fabrikadan çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin çatısında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

GÜVERCİNLER TELEF OLDU

Çıkan yangın nedeniyle iş yerinde yaklaşık 50 bin TL değerinde maddi hasar meydana gelirken çatıdan iş yeri sahibi B.B.'nin beslediği 200 güvercinin telef olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu yangının, iş yeri sahibi B.B. tarafından güvercinlerin yem yemesi için kafeslerine mum bıraktığı ve rüzgarın etkisiyle mumların devrilerek yangına neden olduğu öne sürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.