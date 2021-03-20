Gençlerden anlamlı ziyaret

Şehrin ve gençliğin sorunlarına katkı sunmak ve gelişimlerine değer katmak için çeşitli aktiviteler düzenleyen Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi, anlamlı bir çalışmaya daha imza attı.



Belediye Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir ve meclis üyeleri, 20 Mart Dünya Mutluluk Günü nedeniyle Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi çocuk servisi ve çocuk polikliniğinde yatan hasta çocuklara moral ziyaretinde bulundular. Ziyarette meclis üyeleri tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Aldıkları hediyeler karşısında oldukça mutlu oldukları gözlenen çocuklar, Belediye Gençlik Meclisi üyelerine teşekkür ettiler.

'ELAZIĞ'DA Kİ TÜM GENÇ ARKADAŞLARIMIZI MECLİSİMİZE DAVET EDİYORUZ'

Gerçekleştirilen etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, "20 Mart Dünya Mutluluk Günü dolayısıyla Şehit Fethi Sekin Hastanesini ziyaret ettik. Burada çocuk servisi ve çocuk polikliniklerinde yatan çocuk hastalarla bir araya geldik. Onlara çeşitli hediyeler vererek yüzlerindeki tebessüme sebep olduk. Bu etkinliği gerçekleştirmemizde bizlere destek olan Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları ile Şehir Fethi Sekin Hastanemiz Başhekimi Sayın Erol Keleş Hocamıza teşekkür ediyorum. Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi olarak Elazığımızda ki tüm genç arkadaşlarımızı da meclisimize davet ediyoruz." dedi.