Geregelioğlu’nun o videosuna tepki yağdı

Hakkında kesinleşen yargı kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla ile birlikte mlletveklliği düşen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'TBMM'de başlattığı 'Adalet Nobeti' adı altındaki bekleyişi esnasında, parti grup toplantı salonunda çektiği video tepkilere neden oldu.

Videoda bekleyişini sürdürdüğünü söyleyen Gergerlioğlu, bulunduğu oda Duvarında yer alan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu portreleri tek tek sayarken Mustafa Kemal Atatürk'e gelince konuşamadı.

İşte o videonun paylaşılması sonrasında tepkiler bir bir gelmeye başladı. Vatandaşlar o videoyu yorumlarken, "bilerek söylemiyor", "Atatürk'ü yok saymaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Bazıları ise "ülkenin kurucusunu hatırlamadı" şeklinde yorumlarda bulundu.