Geyve'deki kazadan acı haber geldi

Acı olay 9 Mart gecesi D-650 karayolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne ilerleyen Cafer Küçükdemirci idaresindeki 42 CPD 54 plakalı tır, 34 VDM 91 plakalı kamyonet ile çarpışmış. Çarpışma neticesinde araçlar hurdaya dönerken tır şoförü Cafer Küçükdemirci hayatını kaybetmiş. Kamyonette bulunan Reşit G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Reşit G. hayatını kaybetti. Reşit G'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.