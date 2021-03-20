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Giriş Tarihi: 20.3.2021 15:25

Geyve'deki kazadan acı haber geldi

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Geyve'deki kazadan acı haber geldi

’nın Geyve İlçesi Karaçam mevkiinde 9 gün önce TIR’ın kamyoneti biçtiği ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan 27 yaşındaki genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Acı olay 9 Mart gecesi D-650 karayolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne ilerleyen Cafer Küçükdemirci idaresindeki 42 CPD 54 plakalı tır, 34 VDM 91 plakalı kamyonet ile çarpışmış. Çarpışma neticesinde araçlar hurdaya dönerken tır şoförü Cafer Küçükdemirci hayatını kaybetmiş. Kamyonette bulunan Reşit G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Reşit G. hayatını kaybetti. Reşit G'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

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Geyve'deki kazadan acı haber geldi
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