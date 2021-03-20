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Giriş Tarihi: 20.3.2021 23:17

Göksu, Başkan Erdoğan ile yıllar önce yan yana olduğu fotoğrafı paylaştı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Göksu, Başkan Erdoğan ile yıllar önce yan yana olduğu fotoğrafı paylaştı

Cumhurbaşkanı ile yıllar önce bir mitingde yan yana olduklarını gösteren bir fotoğraf ile zamanımızda çekilen bir fotoğrafı paylaşan Grup Başkanvekili ve Belediye Başkanı ,  “Dün de bugün de yarın da Seninleyiz Erdoğan” dedi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yıllar önce bir mitingde yan yana olduklarını gösteren bir fotoğraf ile zamanımızda Göksu ile Erdoğan'ın yan yana olduğunu gösteren iki fotoğrafı paylaştı.



UZUN YILLARIN BİRLİKTELİĞİ

Sosyal medyadan Göksu, her iki fotoğrafı yan yana ekleyerek paylaşırken, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu resmi Twitter hesabından "Dün de bugün de yarın da Seninleyiz Erdoğan" ifadelerini kullandı.

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Göksu, Başkan Erdoğan ile yıllar önce yan yana olduğu fotoğrafı paylaştı
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