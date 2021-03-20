Göksu, Başkan Erdoğan ile yıllar önce yan yana olduğu fotoğrafı paylaştı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yıllar önce bir mitingde yan yana olduklarını gösteren bir fotoğraf ile zamanımızda Göksu ile Erdoğan'ın yan yana olduğunu gösteren iki fotoğrafı paylaştı.





UZUN YILLARIN BİRLİKTELİĞİ



Sosyal medyadan Göksu, her iki fotoğrafı yan yana ekleyerek paylaşırken, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu resmi Twitter hesabından "Dün de bugün de yarın da Seninleyiz Erdoğan" ifadelerini kullandı.