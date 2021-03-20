Hafta sonu eczane çalışma saatleri! Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı kurumlar belli olurken ardından ise bazı işletmelerin çalışma saatlerinde uygulanan kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısmen de olsa devam ederken belirli nedenlerden dolayı eczaneye gitmesi gereken kişiler "Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Hafta sonu eczane çalışma saatleri.

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, NE ZAMAN KAPANIYOR?

Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler uygulanan kısıtlama süresince de kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler arasında yerini almıştı. Normalleşme sürecinin üçüncü hafta sonunda birçok kişi eczane çalışma saatleri araştırmalarını sürdürüyor.