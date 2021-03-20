Hafta sonu eczane çalışma saatleri! Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor!

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık ve kapalı kurumlar belli olurken ardından ise bazı işletmelerin çalışma saatlerinde uygulanan kısıtlamalar da kademeli olarak kaldırıldı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısmen de olsa devam ederken belirli nedenlerden dolayı eczaneye gitmesi gereken kişiler "Bugün eczaneler açık mı, saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Hafta sonu eczane çalışma saatleri.
BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, NE ZAMAN KAPANIYOR?
Gün içinde çeşitli sebeplerden dolayı ilaç vb. ürünleri satın almak için gittiğimiz bu işletmeler uygulanan kısıtlama süresince de kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler arasında yerini almıştı. Normalleşme sürecinin üçüncü hafta sonunda birçok kişi eczane çalışma saatleri araştırmalarını sürdürüyor.
İstanbul'da yer alan eczaneler 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. İstanbul Eczası Odası'ndan yapılan açıklamada, "Kovid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır." ifadeleri yer aldı.
NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.
Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.