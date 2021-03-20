Hatay’da 5 okul açıldı 3 bin fidan dikildi

Törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye krizinin dünyanın en büyük krizlerden biri olduğunu söyledi.

İNSANLAR YURTSUZ KALDILAR

Suriye'deki iç savaşın sadece iç savaşla olmakta tamladığını belirten Vali Doğan, "2011'de başlayan bir Suriye krizi var, dünyanın en büyük krizlerinden sorunlarından bir tanesi. Savaş sadece iç savaşla kalmadı aynı zamanda çok büyük bir göç dalgası oluşturdu. Milyonlarca insan evlerini yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar, tabi sınır komşusu olması sebebiyle de ilk etapta Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya ve diğer ülkelere gitmeye çalıştılar. Bu çok acı bir dramdı. Çok aile Aylan bebek gibi ege denizinin soğuk sularında hayatlarına veda ettiler, yersiz ve yurtsuz kaldılar."

"ACILARINI BİR NEBZE OLSUN HAFİFLETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Savaşın başladığı günden evini terk etmiş, çadırda yaşamaya başlamış sonra tekrar terk etmiş ve bu yedi sefer gerçekleşmiş. İdlib de 4 milyona yakın insan çadırlarda yaşıyor ve yine Türkiye'nin güvenlikli bölge olarak oluşturduğu alanlarda da 2 milyon civarında insan var. Avrupa'ya gidenlerle beraber herhalde Suriye nüfusunun yüzde 70'i mülteci durumuna düşmüş vaziyette. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde imkânlarımızın tamamını Suriyeli kardeşlerimize açtık. Onlara her türlü desteği verip onların acılarını bir nebze olsun hafifletmeye çalışıyoruz."

OKULLAR EĞİTİME CİDDİ DESTEK SAĞLAYACAK

"Suriyeli çocuklar ilk Türkiye geldiklerinde ayrı okullarda okuyorlardı biz bunun yanlış olduğunu fark ettik ve daha sonra kendi çocuklarımızla aynı sınıflarda bizim müfredatımızla eğitim vermeye başladık ve gördük ki başarı oranları da artmaya başladı. Bu durum ilimizin eğitim başarı oranını nispeten aşağı düşürdüyse de birkaç yıl içerisinde biz bunun toparlanacağını ve tekrar Hatay'ın eski eğitim başarı oranını yakalayacağını düşünüyoruz. İlimiz için 21-22 tane yeni okul planlanmış, bir kısmı yapılmış, bir kısmının yapımına devam edilmekte ve bir kısmı da planlama aşamasında. Bu okullar ilimizdeki eğitimimize ciddi destek sağlayacak."

YETERLİ DEĞİL

"Ben Büyükelçi'nin şahsında Avrupa Birliği ülkelerine teşekkürlerimizi sunuyorum. Yeterli mi? Elbet değil, Avrupa Birliği'nin bizim bu yükümüzü daha fazla üzerine alması gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde bu sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil. Bu sorundan en çok etkilenen ve en çok yorulan ülke Türkiye. Bunu birlikte göğüslememiz lazım bunu insanlık adına yapmalıyız. Hep birlikte hareket edip güçlerimizi birleştirip bu yükü birlikte taşımalıyız. Uluslararası arenada Türkiye'nin tezleri desteklenerek Suriye'deki düzenin tekrar sağlanması için gereken neyse bir an önce yapılmalı aksi takdirde bu mülteci sorunu hem bizi hem Avrupa'yı hem de dünyayı ciddi anlamda yoracaktır diye düşünüyorum."diye konuştu.

"65 BİN SURİYELİ ÖĞRENCİMİZ VAR"

Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan konuşmasında, "Bu içerisinde bulunduğumuz okul gibi Avrupa Birliği fonlarından şu ana kadar ilimizde beş okul yapıldı. Avrupa Birliği fonlarından ilimize daha önce 8 tane çelik 8 tanede betonarme olmak üzere toplam 16 okul yapıldı. Şu an itibariyle de altı betonarme okulumuz ihale aşamasında. İlimizde 65 bin'e yakın Suriyeli öğrencimiz var. Bu öğrenciler okullarımız üzerinde büyük bir baskı oluşturdu ancak son dönemde 2 bin derslik yaparak bu baskıyı epey azalttık. Bu bağlamda yapılan bu okulların hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum." dedi.

"40'A YAKIN OKULUN İNŞAATINI DESTEKLİYORUZ"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut konuşmasında, "Eğitim, ister Türk, ister mülteci, isterse Avrupalı olsun, bütün çocuklar için geleceğin anahtarıdır. Avrupa Birliği'nin, Türk devletinin, yerel yetkililerin ve Türk halkının bu muazzam eğitim çalışmasını yürütüyor olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Avrupa Birliği olarak yurt çapında 410, bu ilde ise 40'a yakın okulun inşasını destekliyoruz. Tabii bu aynı zamanda fedakâr öğretmenlerimiz ve özellikle de PIKTES programındaki öğretmenlerimizin üstün çabaları sayesinde oldu. Dolayısıyla burada olmaktan büyük memnuniyet duymamın başlıca sebebi, öğretmenlerin bu emeği ve eğitimdir. Bugün ayrıca bir ağaç dikme töreni için buradayız. Çevre ve iklim sorunu, zamanımızın en büyük sorunu. Günlük alacağımız önlemlerle bu sorun ile baş edebiliriz" dedi.

3 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Protokol konuşmalarının ardından Vali Rahmi Doğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Landrut ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yapımı tamamlanan Oruç Reis İlkokulu'nda incelemelerde bulunarak okul ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Vali Rahmi Doğan, beraberindeki heyet ile birlikte incelemelerin ardından "Geleceğimiz Yeşeriyor" temasıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğine 3 bin adet fidan dikimi desteği yapılan ilimizde Oruç Reis İlkokulunda bulunan alana temsili fidan dikti.