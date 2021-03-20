Hayatını kaybeden gençler defnedildi!

Bir süre önce Soydan Mahallesi'nde tarımsal sulama göletine balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş'i (19) arama çalışmaları 3'üncü günde tamamlandı.

Cansız bedenlerine ulaşılan gençlerin cenazesi, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazeler savcının ilk incelemesinin ardından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Sabaha karşı tamamlanan incelemelerin ardından ailelere teslim edilen cenazeler, Karacadağ (Kaynak) Mahallesi'ne götürüldü.

Mindeş ve Kengiş, saat 04.30 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından Karacadağ Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Gençlerin yakınları sosyal medya hesaplarından yaşadıkları acıyı dile getirerek üzüntülerini gösterdi.