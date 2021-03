Hoşgeldin ‘Yaren’ pastası

Türkiye'yiAvrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu belgesele konu olan sıcacık bir hikâye. Her yıl düzenlenen Leylek Festivali, bu yıl pandemi dolayısıyla yapılamayınca, Karacabey Belediyesi, köyde yaşayan çocuklarla birlikte Yaren leyleğin köye 10'uncu gelişini pasta keserek kutladı.Yaren leyleğin, her yıl Leylek Köyü'ne gelip 6 ay kaldığını ve Adem Yılmaz ile birlikte Uluabat Gölü'nde balığa çıktığını hatırlatan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan "Eskikarağaç Köyü'nde her leylek yuvası, köydeki bir çocuğa zimmetli. Bu çocuklar o yuvalardan sorumlu. Leyleklerin başına olumsuz bir durum geldiğinde bunu büyüklerine, büyükleri de bize bildiriyor. Biz de gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyoruz. Bugün Yaren leyleğin köydeki çocuklarımızla ve Adem amca ile kavuşmasının 10'uncu yılı olması nedeniyle pasta kestik. Yaren leylek gelirken eli boş gelmemiş. Çocuklarımıza hediyeler getirmiş. Yaren leylek adına aldığımız hediyeleri çocuklarımıza verdik" dedi.