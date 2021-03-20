İbo Show konukları ile bu akşam keyif dolu anlar yaşanacak! 20 Mart 2021 Cumartesi İbo Show konukları kimler?

Cumartesi akşamlarının sevilen programı İbo Show, bu haftaki konukları ile evlerinize misafir olmaya geliyor. İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show konukları arasında yine birbirinden sürpriz isimler bulunuyor. Bilindiği gibi, her hafta televizyondan müzik dünyasına kadar birçok isim İbo Show konukları arasında oluyor. Programın 20 Mart 2021 Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümündeki İbo Şov konukları da belli oldu.

BU AKŞAM İBO ŞOV KONUKLARI KİMLER?

Hafta içi tanıtım fragmanı yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları da gösterildi. Dört farklı ismin konuk olarak katılacağı İbo Show, bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak.

İşte, 20 Mart İbo Show konukları;