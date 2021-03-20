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Giriş Tarihi: 20.3.2021 11:40 Son Güncelleme: 20.3.2021 11:40

ile bu akşam keyif dolu anlar yaşanacak! 20 Mart 2021 Cumartesi konukları kimler?

İbo Show konukları ile bu akşam keyif dolu anlar yaşanacak! 20 Mart 2021 Cumartesi İbo Show konukları kimler?

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen ile bu akşam da müzik ve eğlence ziyafeti yaşatmaya hazırlanıyor. Televizyon, sanat ve müzik camiasından birçok ismi her hafta konukları arasında ağırlayan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, Cumartesi akşamlarına adeta neşe katıyor. Bu noktada, 20 Mart 2021 Cumartesi İbo Show konukları da belli oldu. Programın sıkı takipçileri, İbo Show konukları kimler sorusuna yanıt ararken programa bu hafta katılacak isimler tanıtım fragmanı ile duyuruldu. İşte, 20 Mart bu akşam İbo Show konukları

Cumartesi akşamlarının sevilen programı İbo Show, bu haftaki konukları ile evlerinize misafir olmaya geliyor. İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show konukları arasında yine birbirinden sürpriz isimler bulunuyor. Bilindiği gibi, her hafta televizyondan müzik dünyasına kadar birçok isim İbo Show konukları arasında oluyor. Programın 20 Mart 2021 Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümündeki İbo Şov konukları da belli oldu.

BU AKŞAM İBO ŞOV KONUKLARI KİMLER?

Hafta içi tanıtım fragmanı yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları da gösterildi. Dört farklı ismin konuk olarak katılacağı İbo Show, bu akşam 20.00'de ekranlarda olacak.

İşte, 20 Mart İbo Show konukları;

İBO ŞOV YENİ BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

İsmail YK

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İbo Show konukları ile bu akşam keyif dolu anlar yaşanacak! 20 Mart 2021 Cumartesi İbo Show konukları kimler?
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