İbo Show konukları kimler? Yine eğlence ve sohbet bir arada! Bu hafta 20 Mart 2021 İbo Show’da kimler var?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show konukları ile bu hafta yine merak ediliyor. Her hafta birbirinden değerli sanatçılar, oyuncuları ve şarkıcıları ağırlayan programın bu haftaki bölümüyle alakalı olarak İbo Show konukları kimler, İbo Show’da bu hafta kimler var gibi sorulara yanıt aranıyor. Tam dokuz yıl aranın ardından sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses’in eğlenceli sohbeti ile konukların şarkıları izleyenleri yeniden ekrana kilitleyecek. İbo Show 20 Mart Cumartesi akşamı konukları ile bu akşam Star TV’de!

İbo Show konukları son günlerde binlerce kişinin gündemine geliyor. Haftanın sadece bir günü yayınlanan programa yoğun ilgi sürerken İbo Show konukları kimler, bu hafta İbo Show'da kimler var sorusuna yanıt aranıyor. Programın 18.bölümünde birbirinden ünlü konuklar sevenleriyle buluşacak. Eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. İbo Show konukları kimler? 20 Mart 2021 İbo Show'da bu hafta kimler var?

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show konukları ile heyecan dolu anlara az kaldı! İbo Show 18.bölümüyle ekrana gelmeden önce bu haftanın konukları epey araştırılıyor. Birbirinden değerli konukları her hafta İbo Show'da ağırlayan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları, Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş olduğu biliniyor…