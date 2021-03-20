İbo Show konukları kimler? Yine eğlence ve sohbet bir arada! Bu hafta 20 Mart 2021 İbo Show’da kimler var?

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Giriş Tarihi: 20.1.2021 19:23 Son Güncelleme: 20.3.2021 19:24

kimler? Yine eğlence ve sohbet bir arada! Bu hafta 20 Mart 2021 ’da kimler var?

İbo Show konukları kimler? 20 Mart 2021 İbo Show’da bu hafta kimler var?

Star TV ekranlarında yayınlanan ile bu hafta yine merak ediliyor. Her hafta birbirinden değerli sanatçılar, oyuncuları ve şarkıcıları ağırlayan programın bu haftaki bölümüyle alakalı olarak , ’da bu hafta kimler var gibi sorulara yanıt aranıyor. Tam dokuz yıl aranın ardından sevenleriyle buluşan ’in eğlenceli sohbeti ile konukların şarkıları izleyenleri yeniden ekrana kilitleyecek. İbo Show 20 Mart Cumartesi akşamı konukları ile bu akşam Star TV’de!

son günlerde binlerce kişinin gündemine geliyor. Haftanın sadece bir günü yayınlanan programa yoğun ilgi sürerken , bu hafta 'da kimler var sorusuna yanıt aranıyor. Programın 18.bölümünde birbirinden ünlü konuklar sevenleriyle buluşacak. Eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. İbo Show konukları kimler? 20 Mart 2021 İbo Show'da bu hafta kimler var?

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show konukları ile heyecan dolu anlara az kaldı! İbo Show 18.bölümüyle ekrana gelmeden önce bu haftanın konukları epey araştırılıyor. Birbirinden değerli konukları her hafta İbo Show'da ağırlayan 'in bu haftaki konukları, Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş olduğu biliniyor…

İbo Show konukları kimler? 20 Mart 2021 İbo Show’da bu hafta kimler var?

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER? 20 MART 2021 İBO SHOW'DA BU HAFTA KİMLER VAR?

Programın cumartesi günü yayınlanacak olan ; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş

EĞLENCELİ DAKİKALAR!

Eğlence ve kahkahanın eksik olmayacağı 'un 20 Mart Cumartesi 20.00'de yayınlanacak. Cumartesi akşamını şenlendirecek yeni bölümde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show'a bu hafta Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olacak. 18. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.

İbo Show konukları kimler? 20 Mart 2021 İbo Show’da bu hafta kimler var?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ''u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.

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İbo Show konukları kimler? Yine eğlence ve sohbet bir arada! Bu hafta 20 Mart 2021 İbo Show’da kimler var?
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