İbo Show konukları kimler? Yine eğlence ve sohbet bir arada! Bu hafta 20 Mart 2021 İbo Show’da kimler var?

İbo Show konukları son günlerde binlerce kişinin gündemine geliyor. Haftanın sadece bir günü yayınlanan programa yoğun ilgi sürerken İbo Show konukları kimler, bu hafta İbo Show'da kimler var sorusuna yanıt aranıyor. Programın 18.bölümünde birbirinden ünlü konuklar sevenleriyle buluşacak. Eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. İbo Show konukları kimler? 20 Mart 2021 İbo Show'da bu hafta kimler var?
İbo Show konukları ile heyecan dolu anlara az kaldı! İbo Show 18.bölümüyle ekrana gelmeden önce bu haftanın konukları epey araştırılıyor. Birbirinden değerli konukları her hafta İbo Show'da ağırlayan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları, Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş olduğu biliniyor…
Programın cumartesi günü yayınlanacak olan İbo Show konukları; Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş
Eğlence ve kahkahanın eksik olmayacağı İbo Show'un 20 Mart Cumartesi 20.00'de yayınlanacak. Cumartesi akşamını şenlendirecek yeni bölümde, birbirinden ünlü konuklar yer alacak.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği İbo Show'a bu hafta Ceylan, İsmail YK, Fatih Ürek ve Zahide Yetiş konuk olacak. 18. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.
Star, yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve 'İbo Show', çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.