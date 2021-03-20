İki gün boyunca mahsur kalmıştı, ürkek kedi işte böyle kurtuldu

İstanbul'un ilçelerinden Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir sokak kedisi, çevredeki inşaat alanından yükseleyen beton mikserinin sesinden korkarak can havliyle bir iş yerinin tabelasına tırmandı. Ancak ürkek kedi, sesin geçmesine rağmen çıktığı yerden inemedi. Kedi, çıktığı yerde geçirdiği aç ve susuz iki günün ardından miyavlayarak yardım istedi.

NE YAPTIYSA İNMEDİ

İş yerinin tabelasının üzerinden miyavlama sesi geldiğini fark eden Ali Akyol, sahipsiz kediyi bulunduğu yerden kurtarmak için bir yol aramaya başladı. Akyol, önce kediye tavuk eti uzatarak kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Daha sonra iş yerinin tabelasının üzerine kalas uzatarak kedinin geçmesi için çaba harcadı. Akyol, ürkek kedinin çıktığı yerden inmemesiyle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ürkek kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, yoğun çabaların ardından kediyi boynundan kavrayarak yakalamayı başardı. Çevredekilerin soluksuz izlediği 'kurtarma' operasyonu kedinin yere inip kaçışmaya başlamasıyla sona erdi.

ELLERİYLE BESLEDİ

İş yerinin tabelasının üzerine çıkan kediyi elleriyle beslediğini ifade eden Ali Akyol "Kurtulması için ne yaptıysam inmedi, ben de itfaiyeyi aradım" diye konuştu.