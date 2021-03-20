‘İstanbul 3. dalgaya girdi’

Koronavirüste üçüncü zirvenin ayak sesleri geliyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye genelinde 20 bini aşan vaka sayısı sonrası, İstanbul'da da üçüncü dalganın başladığını söyledi. Yavuz, "Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor" dedi. İllere göre haftalık yayınlanan harita kapsamında İstanbul'da 100 bin nüfusa düşen vaka sayısının 178'lere ulaştığına işaret eden Prof. Dr. Yavuz, İstanbul'da aşılamanın istenilen seviyeye ulaşmadığını ve henüz pik yaşanmadığını vurguladı. İstanbul'da vaka sayılarında bir çıkış olduğuna değinen Yavuz, "Test pozitiflik oranları yüzde 10'u geçti. Zaten 7 günde görülen 100 bin kişideki enfeksiyon oranı da 178 gibi oldukça yüksek bir rakam. Durum, üçüncü dalganın İstanbul'da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor. Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz" diye konuştu.Aşılanan kesimde ölüm oranlarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Yavuz, "Ama İstanbul'da aşısız olan çok fazla nüfus var. Onların da hastalanma riski çok yüksek seviyede. Bu nedenle insanlarla yakın temasa girmemek, kurallara uymak gerekiyor. Üçüncü piki de yaşayacağız gibi görünüyor" dedi.