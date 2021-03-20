İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı için gün verildi...

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaşayan Meteoroloji, sıcaklıkların bu hafta sonu itibarı ile hissedilir derecede artacağını bildirdi. MGM, pazartesi günü itibarı ile sıcaklıklarda düşüşe geçileceğini bildirirken yurt genelinde yağışlı havanın etkisini göstereceğini kaydetti.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, İstanbul ile ilgili bir de uyarıda bulundu. Mart ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, İstanbul'da kar yağışı beklendiği ifade edildi. Bu gelişme ile beraber, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji'nin uyarılarında, İstanbul'da beklenen kar yağışı için gün verildi!

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı açıklamasından detaylar;