İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son dakika İstanbul kar yağışı uyarısı! İstanbul'da kar yağışı için gün verildi...

İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarılarında bulundu. Haftalık hava durumu tahmin raporunu paylaşayan Meteoroloji, sıcaklıkların bu hafta sonu itibarı ile hissedilir derecede artacağını bildirdi. MGM, pazartesi günü itibarı ile sıcaklıklarda düşüşe geçileceğini bildirirken yurt genelinde yağışlı havanın etkisini göstereceğini kaydetti.
Meteoroloji, İstanbul ile ilgili bir de uyarıda bulundu. Mart ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde, İstanbul'da kar yağışı beklendiği ifade edildi. Bu gelişme ile beraber, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Meteoroloji'nin uyarılarında, İstanbul'da beklenen kar yağışı için gün verildi!
İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı açıklamasından detaylar;
SOĞUK HAVA VE KAR GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesine neden olacak ve kar yağışı görülecek. Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur olması bekleniyor.
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 19, 2021
(20 - 26 Mart 2021)
Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/veaCqSjqIB
Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.