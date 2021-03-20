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Giriş Tarihi: 21.3.2021 01:38 Son Güncelleme: 21.3.2021 01:38

'de kanlı infaz! Pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti

İHA
İzmir'de kanlı infaz! Pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti

'in Ödemiş ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. 46 yaşındaki , tartıştığı . tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla kaçan Mehmet K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki olay, akşam saatlerinde Tosunlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Avcı (46) ile Mehmet K. arasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Mehmet Avcı'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Vücuduna saçmalar isabet eden Avcı kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Avcı'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı gerçekleştirdikten sonra aracıyla kaçan Mehmet K., jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile her yerde arandı. Cinayet şüphelisi, kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de kanlı infaz! Pompalı tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti
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