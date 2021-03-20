AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'nin ayrılması sonrasında bir açıklama yayınlayarak, "Şiddetle mücadele etmeyi ithal sözleşmelerden öğrenmek durumunda değiliz. Biz AK Partiyiz, kadınların partisiyiz. İnsan Hakları Eylem Planı'nda açıklandığı gibi kadına karşı şiddetle daha güçlü savaşacağız" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'nin ayrılması sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bir açıklama yayınladı. Sosyal medyada yaptığı açıklamada Kabaktepe, Şiddetle mücadele etmeyi ithal sözleşmelerden öğrenmek durumunda değiliz. Biz AK Partiyiz, kadınların partisiyiz. İnsan Hakları Eylem Planı'nda açıklandığı gibi kadına karşı şiddetle daha güçlü savaşacağız" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ İLERİYE TAŞIYACAK HEDEFLERİMİZİN MİHENK TAŞI KADINLARIMIZDIR"

Kabaktepe sözlerine şöyle devam etti: "Bu kez gücümüzü Anayasamızdan ve iç düzenlemelerimizden alacağız. 'Kadın güçlü olursa toplum güçlü olur' anlayışıyla iktidarımız boyunca hayatın her alanında kadınların itibarını korumaya ve artırmaya yönelik birçok adım attık, atmaya devam ediyoruz. Ülkemizi ileriye taşıyacak hedeflerimizin mihenk taşı kadınlarımızdır. Güçlü Kadın Güçlü Türkiye"