Kahvehaneye baskın: 37 kişiye ceza

Polis merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'nde bir kahvehanede sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gece saatlerinde oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerasından polisin geldiğini gören içerdekiler terasa kaçtı. Kahvehaneye giren polis içeride az kişinin bulunduğunu fark edince binada arama yaptı.

Terasa çıkan polis, baskın sırasında kaçanlarla karşılaştı. 37 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası kesilirken, aranması olan şüpheli ise 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Ruhsatsız iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.