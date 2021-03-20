Kanserden vefat eden annesinin hastalık sürecini şiirlere yazdı

Annesi Necibe Yeşilırmak'ı (61) pankreas kanserinden geçen sene kaybetmesinin ardından pankreas kanserli bir hastanın teşhisten tedaviye, ağrılardan kansızlığa, tetkiklerden kemoterapiye, koşuşturmadan yorgunluğa, başlangıçtan sonsuzluğa uzanan yolculuğunun her aşamasına şahitlik ederken yazdığı şiirleri bir araya toplayan Aynur Yeşilırmak (29),ilk kitabını yayınladı.

Sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan ve aslen Amasyalı olan Aynur Yeşilırmak (29); 2020 yılının Eylül ayında annesini altı ay gibi kısa süre içerisinde "sessiz hastalık" olarak da bilinen "pankreas kanserinden" kaybetti. Aynur Yeşilırmak, "pankreas kanserinden" vefat eden annesi için hastalığı süresince yazdığı şiirlerini "Annem ve Ardındaki Sessizlik - Pankreas Kanserine Tematik Şiirler" isimli kitap haline getirerek yayınladı.

İlk kitabını annesinin vefatının ardından çıkaran Yeşilırmak: "Pankreas kanseri kanser türleri arasından tedaviye cevap verebilme ihtimali en zor türlerden birisidir. Hastalığın teşhisi maalesef dördüncü evrede keşfediliyor. Bu sürece kadar hastalık ilerlemiş oluyor. Hasta ve hasta yakını teşhisten sonra zor anlar yaşamakta, buna bağlı olarak hastalığın yönetimi de zorlaşmaktadır. Annemle hastanede uzun süreler bulunduk, her anımı duygularımı kelimeye dökmeye başladım. Çaresizliğimizi ve acziyetimizi bu hastalıkla kimi zaman öfkeyle hissettim kimi zamanda üzülerek." dedi.

Zorlu geçen süreci şiirleri ile dile getirdiğini belirten Yeşilırmak "Annemin ağrıları, tedavi süreçleri, ilaçlar, hastane koridorlarını annemle sessiz kaldığımız zamanlarda ilmek ilmek işlemek istedim. Bu kitabımla hem annemin hastalığını karşılamada ki sabrı, vakarlı duruşunu hem de bir hasta yakını olarak "hasta psikolojisi de" satırlara dizelere işledim. Kitabımı başta canım annem ve pankreas kanserinden yaşamını yitirmiş bütün insanlara ithafen yazdım. Kitabımın gelirleri ise Psiko Onkologlar Derneği'ne bağışlanacaktır" dedi.