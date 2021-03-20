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Giriş Tarihi: 20.3.2021 20:24 Son Güncelleme: 20.3.2021 20:47

'de heyecan dorukta! her şeyin üstünü örtebilecek mi?

Kardeşlerim'de heyecan dorukta! Akif her şeyin üstünü örtebilecek mi?

ATV'nin sevilen dizilerinden '' dizisinde yine heyecan dorukta... Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Ahu Yağtu’nun rol aldığı yapımda bu hafta 'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırıyor. ve ise Suzan’ın aldığı kararla şoke oluyor.

Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır.

ATV CANLI YAYIN

KARAR NEBAHAT'İ ŞOKE EDER

Suzan'ın aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır. Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider.

Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı | Video

ŞOK ETKİSİ YARATAN GERÇEK

Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.

Kardeşlerim 5. bölüm 2. fragmanı | Video

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Kardeşlerim'de heyecan dorukta! Akif her şeyin üstünü örtebilecek mi?
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