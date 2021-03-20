Kardeşlerim'de heyecan dorukta! Akif her şeyin üstünü örtebilecek mi?

Akif ve Suzan'ı öpüşürken yakalayan Harika'nın tepkisi Suzan'ı köşeye sıkıştırırken, Akif yine her şeyin üstünü örtme çabasındadır. Suzan yaşadığı açmazdan ve öğrendiği bir durumdan dolayı bunalır.

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KARAR NEBAHAT'İ ŞOKE EDER

Suzan'ın aldığı karar, Akif'le Nebahat'ı şok eder. Şengül'ün kurnazlıklarının hedefi ise bu sefer Nebahat'tır. Asiye ile Doruk okulda beraber şarkı söyleyince Harika iyice çileden çıkar ve Asiye'nin üzerine gider.

Kardeşlerim 5. bölüm fragmanı | Video

ŞOK ETKİSİ YARATAN GERÇEK

Ömer duruma tepkisiz kalamaz. Aybike'nin eline Harika ile ilgili bir koz geçer ve bu koz Ömer ile Harika'yı karşı karşıya getirirken, Kadir'in Orhan'dan öğrendiği gerçek şok etkisi yaratır.

Kardeşlerim 5. bölüm 2. fragmanı | Video