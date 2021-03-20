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Giriş Tarihi: 20.3.2021 13:34

’de kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye ceza kesildi

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’de kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye ceza kesildi

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 24 bin 283 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye 24 bin 283 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Ahılı köyünde önleyici kolluk faaliyeti sırasında yaptığı Kovid-19 denetimleri kapsamında H.Ş'ye ait kıraathanenin gizli bir bölümünde salgın tedbirlerine uyulmayarak kumar oynatıldığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde kıraathanenin kapısının kilitli, lambalarının sönük ve içeride hiç kimsenin olmadığı izleniminin verildiğini belirleyen ekipler, içeride oluşturulan farklı bir bölümde 2 masada 7 kişiyi kumar oynadıkları sırada yakaladı.

Kumar oynayan 7 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 469'şar liradan toplam 24 bin 283 lira para cezası uygulandı. Kıraathanenin kapatılması için de işlem başlatıldı.

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Kırıkkale’de kahvehanede kumar oynayan 7 kişiye ceza kesildi
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