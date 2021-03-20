Kırmızı ışıkta geçti kaza yaptı “Yeşil ışık yandı sandım” dedi

İstanbul'un ilçelerinden Sultangazi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; kırmızı ışıkta bekleyen 34 BA 1232 plakalı otomobilin sürücüsü Vahdet Vural, önünde bulunan midibüsün hareket etmesiyle gaza bastı. Bu esnada karşı şeritte seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile Vahdet Vural'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç refüje çıktı. Kazaya tanıklık eden mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, olay yerine gelen polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

"YEŞİL IŞIK YANDI SANDIM"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Vahdet Vural "Ben kırmızı ışıkta bekliyordum. Yanımda da bir Midibüs vardı. Midibüs trafik ışıklarını kapatmıştı, ben de ışıkları göremiyordum. O hareket edince ben de yeşil ışık yandı sanarak gaza bastım. Midibüs ters yöne kırınca ben yolun ortasında tek başıma kaldım. Karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştım" ifadelerini kullandı.