Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda kutlanacak?
Giriş Tarihi: 20.3.2021 09:42 Son Güncelleme: 20.3.2021 09:43

Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! 2021 , hangi ayda kutlanacak?

Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda kutlanacak?

İslâm aleminin büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre bayram tarihi belli olurken Kurban Bayramı tatili günleri merak konusu oldu. Bu doğrultuda, ne zaman, hangi ayda kutlanacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 2021 ve tatili kaç gün olacak? İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri 2021

Kurban Bayramı tarihi için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tatili tarihleri açıklandı. Bu yıl yaz dönemine denk gelen bayram tarihinde vatandaşlar kurban keserek ibadetlerini gerçekleştirecek. Bu doğrultuda, Kurban Bayramı 2021 ne zaman kutlanacak ve tatili kaç gün olacak sorularının yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı.

KURBAN BAYRAMI 2021 NE ZAMAN KUTLANACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri şu şekilde;

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021

'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor.

'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı tarihleri belli oldu! 2021 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda kutlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA