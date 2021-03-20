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Giriş Tarihi: 20.3.2021 16:46 Son Güncelleme: 20.3.2021 16:46

“Makine Hatıraları: Uzay” sergisi sanatseverlerden Anadol’a tam not

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
“Makine Hatıraları: Uzay” sergisi sanatseverlerden Anadol’a tam not

Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol'un Beyoğlu’nda açtığı "Makine Hatıraları: Uzay" sergisi sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Serginin ön gösterimine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız “Beyoğlu’nda böylesine özel bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol'un yeni kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay" Beyoğlu Dolapdere'deki İstanbul Pilevneli Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen sergiye sınırlı sayıda ziyaretçi katıldı. Serginin ön gösterimine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

"MUTLULUK DUYUYORUZ"

Anadol'un sergisi çok beğendiğini ifade eden başkan Yıldız "Beyoğlu'nda böylesine özel ve mükemmel bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, pazar günü hariç her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 25 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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“Makine Hatıraları: Uzay” sergisi sanatseverlerden Anadol’a tam not
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