“Makine Hatıraları: Uzay” sergisi sanatseverlerden Anadol’a tam not

Yeni Medya Sanatçısı Refik Anadol'un yeni kişisel sergisi "Makine Hatıraları: Uzay" Beyoğlu Dolapdere'deki İstanbul Pilevneli Gallery'de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Koronavirüs gölgesinde gerçekleşen sergiye sınırlı sayıda ziyaretçi katıldı. Serginin ön gösterimine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

"MUTLULUK DUYUYORUZ"

Anadol'un sergisi çok beğendiğini ifade eden başkan Yıldız "Beyoğlu'nda böylesine özel ve mükemmel bir çalışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyruz" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, pazar günü hariç her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 25 Nisan'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.