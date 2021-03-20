Mardin merkezli terör operasyonu: 26 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, terörle mücadele, istihbarat ve özel harekât şube müdürlükleri koordinesinde Mardin merkezli İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bugün sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü KCK yapılanmasının içerisinde bulunan sözde en üst karar alma mercii olarak bilinen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen toplamda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 26 kişinin işlemleri Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.