Maske ve mesafe ihlalinde artış

Gaziantep'te, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan maske ve mesafe kuralını ihlal edenlerin sayısında artış sürüyor.

Gaziantep'te maske ve mesafe kuralını ihlal edenlerin sayısında artış yaşanıyor. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kuralları ilk kez ihlal ettikleri belirlenen kişiler sadece uyarılırken, son dönemde bunların sayısındaki artış dikkat çekiyor. 19 günü yapılan denetimlerde 893 kişi maske ve mesafe kuralı nedeniyle polis tarafından ikaz edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Mart 2021 günü yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 197, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 175 şahsa idari yaptırım uygulandığı bildirildi. Açıklamada, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 893 şahsın ise ikaz edildiği belirtildi.

Öte yandan Toplum Destekli Polistik Şube Müdürlüğü ekipleri de kentin farklı bölgelerinde korona virüs önlemleriyle ilgili vatandaşları bilgilendirerek duyarlı davranmaya devam ediyor.