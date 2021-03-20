Mazgal Çetesi çökertildi! Çalanlar da satın alanlar yakalandı

İstanbul Polisi; Sarıyer'de bir sokak üzerinden iki ayrı mazgalın çalınmasıyla ilgili inceleme başlattı. Olayı Pakistan uyruklu N.M.K. ve N.U. isimli şüphelilerin "ATV" olarak adlandırılan motorla gerçekleştirdikleri, daha sonra çaldıkları mazgalları hurdacılara sattıkları tespit edildi.

N.M.K., N.U. ve Afganistan uyruklu R.K. isimli şüpheliler; biri çalıntı olduğu belirlenen iki adet ATV motor ile yakalandı. Çalınan mazgalları ve çalıntı malları satın aldıkları ve hurdacılık yaptıkları anlaşılan İ.A. ve F.P. isimli şüpheliler de yakalandı. İş yerlerinde iki çalıntı mazgal ele geçirildi. İ.A. ve F.P. adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Kaçak olduğu saptanan R.K. isimli şüpheli sınır dışı edildi. N.M.K. ve N.U. isimli şüpheliler ise tutuklandı.