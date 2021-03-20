TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı!

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Giriş Tarihi: 20.3.2021 07:21 Son Güncelleme: 20.3.2021 07:22

TCMB Başkanı , kaç yaşında, nereli? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı hayatı!

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı!

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile birlikte yeni Merkez Bankası Başkanı oldu. Böylelikle Merkez Bankası Başkanlığında görev değişikliğine gidilerek Naci Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte milyonların merak ettiği isim arasında yer aldı. Babasın adı Halit, annesini adı Naime olduğu bilinen Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğumludur.

son günlerde gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, görevinden alınıp Ağbal'ın yerine yapılan görev değişikliği ile beraber , kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun daha önceden Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduğu biliniyor.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu son zamanlarda en çok gündeme gelen isimler arasındaki yerini aldı. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olan ile ilgili detaylar şöyle;

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı!

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ŞAHAP KAVCIOĞLU HAYATI!

23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu. Baba adı Halit, anne adı Naime'dir.

Bankacı; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra, İngiltere Hastings College'ta İşletmecilik üzerine eğitim gördü. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı.

Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı. Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılıktan, Esnaf-KOBİ Bankacılığından, Kredi Politikalarından, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Başkanlığını yürüttü.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Merkez Bankası yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Şahap Kavcıoğlu hayatı!

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesidir. 'Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi' ve 'Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi' adlı yayımlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı!
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