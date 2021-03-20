TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu hayatı!

Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile birlikte yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu. Böylelikle Merkez Bankası Başkanlığında görev değişikliğine gidilerek Naci Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Merkez Başkanı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte Şahap Kavcıoğlu hayatı milyonların merak ettiği isim arasında yer aldı. Babasın adı Halit, annesini adı Naime olduğu bilinen Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğumludur.

Şahap Kavcıoğlu son günlerde gündeme gelen isimler arasında bulunuyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, görevinden alınıp Ağbal'ın yerine yapılan görev değişikliği ile beraber Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun daha önceden Esbank TAŞ'de Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunduğu biliniyor.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu son zamanlarda en çok gündeme gelen isimler arasındaki yerini aldı. Son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olan Şahap Kavcıoğlu hayatı ile ilgili detaylar şöyle;