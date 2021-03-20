Mersin Üniversitesi ile İl Müftülüğü arasında iş birliği

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ve Mersin İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın büyük bir kurum olduğunu ve içerisinde birçok farklı faaliyet gerçekleştiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, bu durumun kuruma destek anlamında da çeşitlilik getirdiğini ve üniversitenin de bu desteği her zaman vereceğini söyledi.

Sürekli Eğitim Merkezimizin altyapısının çok güçlü olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "İmzalanan protokol ile birlikte gerçekleştirilecek eğitim faaliyetleri için üniversitemiz hazır. İş birliği anlaşmasının her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ülkemizde ve dünyada din görevlilerinin doğru dini bilgileri aktarmasının elzem olduğunu belirten Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, müftülük personelinin protokol, diksiyon, sosyal iletişim gibi birçok farklı alanda alacakları eğitimle daha iyi bir din hizmeti sunacağına inandığını söyledi.

Gerçekleştirilen protokolün hayırlı olmasını dileyen İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade'ye teşekkürlerini etti.

Mersin İl Müftülüğü personeline hizmet etmekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade ise, "Halka hitap eden din adamlarımızın, topluma dini bilgileri en iyi şekilde aktarması için ne gerekiyorsa gerçekleştirmeye hazırız" diye konuştu.