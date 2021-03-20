SON DAKİKA | İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin verdiği tarih...

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin hava durumu ve kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonunda hissedilir derecede sıcaklıklar artacak. Buna karşın, pazartesi itibarı ile sıcaklıklar düşüşe geçecek ve yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.
Meteoroloji, İstanbul ile ilgili bir de uyarıda bulundu. İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna açıklık getiren Meteoroloji, perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.
İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı açıklamasından detaylar;
SOĞUK HAVA VE KAR GERİ DÖNÜYOR
Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışlar, sıcaklıkların düşmesine neden olacak ve kar yağışı görülecek. Çarşamba günü iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur olması bekleniyor. Perşembe günü İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesi, iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.
Haftalık Hava Durumu— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 19, 2021
(20 - 26 Mart 2021)
Hafta sonunda hissedilir derecede artacak olan hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren Ülkemiz genelinde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/veaCqSjqIB