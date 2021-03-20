SON DAKİKA | İstanbul'a son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin verdiği tarih...

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneline ilişkin hava durumu ve kar yağışı uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu tahmin raporuna göre, hafta sonunda hissedilir derecede sıcaklıklar artacak. Buna karşın, pazartesi itibarı ile sıcaklıklar düşüşe geçecek ve yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji, İstanbul ile ilgili bir de uyarıda bulundu. İstanbul'a kar yağacak mı sorusuna açıklık getiren Meteoroloji, perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı açıklamasından detaylar;