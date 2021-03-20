Millet Bahçesi’nde ‘Arabada derbi keyfi’

Adana'nın Yüreğir Belediyesi yarın saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini Millet Bahçesi'nde kuracağı dev ekranlarda yayınlayacağını duyurdu. Yüreğir Belediyesi daha önce koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle zor bir süreç yaşayan vatandaşlar için Millet Bahçesi'nde 'Arabada Sinema Günleri' etkinliği düzenlemişti.

Yarın Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Yüreğir Millet Bahçesi'nde kuracakları dev ekranlarda yayınlayacaklarını duyuran Yüreğir Belediyesi, sporseverlere sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile çağrı yaptı. Maçı dev ekranlarda izlemek isteyen sporseverler etkinliğe araçları ile katılabilecekler.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde araçlarından inmeden dev ekranlardan maçı izleme şansına sahip olacak Adanalılar, maç esnasında yapılacak frekans duyurusu ile maçın sesini araçlarındaki radyolardan duyacaklar. Adanalıları 'Arabada Derbi Keyfi'ne davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Biz tüm tedbirlerimizi aldık. Misafirlerimiz de zaten kendi araçlarında olacaklar. Hafta sonu için güzel bir etkinlik olacak. İyi olan kazansın" dedi.