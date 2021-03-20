Muğla Milletvekili Yelda Gökcan açıkladı: Dalaman Akköprü Barajı'ndan milli ekonomiye 'dev' katkı

Sulama Çalışmaların aralıksız devam eden Dalaman Ovası Sulaması Projesi tamamlandığında Dalaman Modern Sulama sistemine kavuşacak ve çiftçilere ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

AÇIKLAMA YAPILDI

Muğla Milletvekili Yelda Gökcan yaptığı açıklamada, "2011 yılında hizmete alınan Dalaman Akköprü Barajı ile 20 Bin Dekar Arazinin taşkın riski önlenerek ülke ekonomisine yıllık 48 milyon liralık katkı sağlıyor ve Dalaman, Köyceğiz, Ortaca ilçe merkezleri ve köyleri ile turistik tesisler taşkın zararından korunuyor. Ayrıca yıllık 343 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. 2011 yılından bugüne kadar toplam 1 Milyar 800 Milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek 118 bin 107 kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılandı ve milli ekonomiye 1 Milyar 353 Milyon 612 Bin liralık katkı sağladı" dedi.