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Giriş Tarihi: 20.3.2021 19:09

'ta terör örgütü operasyonu: 14

İHA
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

'ta, İl Emniyet Müdürlüğünce bölücü terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına propaganda’ ve ‘faaliyet’ yürüttüğü tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Muş merkez ve Varto'da yapılan operasyonlarda, PKK/KCK terör örgütünün talimatları ile kurulan sözde "köy komisyonu içerisinde faaliyet yürüten", "terör örgütünün propagandasının yapıldığı basın açıklaması", "toplantı", "gösteri yürüyüşü" ve Varto'da "sözde özerlik özyönetim açıklamasına katılan", "Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının cenazesine katılan" toplam 14 şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 3 yivsiz av tüfeği ve bu silahlara ait 31 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

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Muş'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
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