Öğretmenliği bırakıp çok sevdiği kuzularına döndü

Pınarbaşı İlçesi Sacayağı Köyünde yaşayan Gökhan Vurdem, öğretmenlikten istifa ederek ata mesleği olan besiciliğe döndü. 250 koyunla başladığı işinde şimdi 600 koyunluk bir sürünün sahibi olan Gökhan Vurdem, modern ve bilinçli besicilikle hayvan sayısını daha da artırmayı hedeflediğini söyledi.

BENİ KÖYÜME KUZULARIM ÇEKTİ

Besiciliğin ata mesleği olduğunu belirten Gökhan Vurdem; "Ben 10 yıl öğretmenlik yaptım. Ama içimde hep bir şeyler beni köyü çekiyordu. Besicilik bizim ata mesleğimiz. Sonunda öğretmenlikten istifa edip köyümde besicilik yapmaya karar verdim. İlk olarak 250 koyunla bu işe başladım. Modern teknikler ve bilinçli besicilikle hayvan sayımı 600'e çıkardım. Bu süreçte bakanlığımızdan aşı ve koç desteği de aldım. Hayvancılık zor olduğu kadar çok güzel yanları da var. Kuzularla annelerinin buluştuğu anı izlemek benim en büyük keyfim. Kuzuları doğumundan itibaren 5 ay boyunca günde iki defa annesinden ayırıyoruz. Daha sonra beslenmeleri için tekrar bir araya getiriyoruz. İşte o anda koyunların ve kuzuların telaşını izlemek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

ATA MESLEĞİNE DÖNMESİ MUTLULUK VERİCİ

Besici Gökhan Vurdem'i köyünde ziyaret eden Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin ise Pınarbaşı ilçesinin koyun sayısının 96 bine ulaştığını belirterek; "Baharın gelişi ile koyunlar yavrulamaya başladı. Gökhan Vurdem'in öğretmenlikten istifa edip ata mesleğine dönmesi ve ciddi bir sürü sahibi olması çok mutluluk verici" dedi.