Öldürülen avukatın ismi Gebze’de yaşatılacak

Kocaeli Gebze İlçesinde 16 Mart günü meydana gelen olayda, icra memurlarıyla birlikte gittiği evde Y.Y tarafından öldürülenİstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Ersin Arslan için Gebze Adliyesi binasında tören düzenlendi. Gebze Adliyesi'nde düzenlenen törene, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Başsavcıvekili Sıddık İlgar, Adalet Komisyon Başkanı Serdar Murat Yüksel, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Gebze Baro Temsilcisi Av. Fahri Öztürk, çok sayıda avukat ve adliye personeli katıldı.

İSMİ ADLİYEDE YAŞATILACAK

Öldürülen avukat Ersin Arslan için Gebze Adliyesi binasında düzenlenen törende saygı duruşu esnasında adliyedeki bütün mahkemeler duruşmalara ara verdi. Arslan'ın ismi, Gebze Adliyesi binasındaki baro odasına verildi, hayatını kaybeden avukatın ismi adliye binasında yaşatılmış olacak.