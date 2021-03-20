Dünün On Numara sonuçları belli oldu! 19 Mart 2021 Milli Piyango Online ile On Numara çekiliş sonuçları ile MPİ bilet sorgulama ekranı!

On Numara sonuçları ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Milli Piyango Online tarafından canlı ve noter huzurunda açıklanan çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar sahiplerini bulacak ve On Numara sonuçları açıklandı mı, On Numara çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusu da yanıt bulacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen MP TV canlı çekilişe olan ilgi artarken çekiliş sonuçları 20.00 itibariyle duyurulacak. İşte 19 Mart On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Haftanın belli günlerinde Milli Piyango ile gerçekleştirilen On Numara sonuçları merak ediliyor. Son olarak devreden ikramiye için heyecan ikiye katlanırken On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek. İşte 19 Mart 2021 On Numara sonuçları ile kazandıran şanslı numaralar…
On Numara sonuçları kazandıran numaralar şöyle; 6,7,16,17,18,28,32,36,37,39,40,44,47,51,52,57,62,63,66,72,73,77
On Numara sonuçları kazandıran numaralar şöyle; 6,7,16,17,18,28,32,36,37,39,40,44,47,51,52,57,62,63,66,72,73,77
19 Mart On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından On Numara sonuçları açıklandı.
On Numara çekilişinin sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/sonuclar adresinde ve sabah.com.tr'de.
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İPTAL
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.