Diyanet ile Ramazan ne zaman? 2021 Ramazan ayı tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan tarihleri belli oldu. Yayınlanan dini günler takvimi ile birlikte ramazan ne zaman, hangi güne denk geliyor, ne zaman bitiyor gibi sorular yanıt buldu. On bir ayın sultanı yaklaşırken ibadetlerini yerine getirecek olan müslümanlar için ise heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık durumu yerinde olanların oruç tutarak imtihan olacağı; yoksul, garip-gurebanın sevindirileceği Ramazan ayının tarihi ile birlikte başlangıç bitiş tarihleri de merak ediliyor. 2021 Diyanet takvimine göre Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde idrak edilecek.

Ramazan ayı tarihleri yayınlanan Diyanet takvimi ile merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda belli tarihler aralığında idrak edilecek olan Ramazan ne zaman, hangi günde denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanırken bu yıl Ramazan, Nisan ayına denk geliyor. İşte Diyanet takvimi ile Ramazan ayı tarihi 2021

RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı tarihleri son günlerde milyonların gündemine geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini duyururken detaylar şöyle;