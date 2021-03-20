Diyanet ile Ramazan ne zaman? 2021 Ramazan ayı tarihi!

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Giriş Tarihi: 20.3.2021 07:42 Son Güncelleme: 20.3.2021 07:42

Diyanet ile ? 2021 Ramazan ayı tarihi!

Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi

tarafından Ramazan tarihleri belli oldu. Yayınlanan dini günler takvimi ile birlikte , hangi güne denk geliyor, ne zaman bitiyor gibi sorular yanıt buldu. On bir ayın sultanı yaklaşırken ibadetlerini yerine getirecek olan müslümanlar için ise heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık durumu yerinde olanların oruç tutarak imtihan olacağı; yoksul, garip-gurebanın sevindirileceği Ramazan ayının tarihi ile birlikte başlangıç bitiş tarihleri de merak ediliyor. 2021 Diyanet takvimine göre Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde idrak edilecek.

Ramazan ayı tarihleri yayınlanan ile merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda belli tarihler aralığında idrak edilecek olan , hangi günde denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanırken bu yıl Ramazan, Nisan ayına denk geliyor. İşte Diyanet takvimi ile Ramazan ayı tarihi 2021

RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı tarihleri son günlerde milyonların gündemine geliyor. 2021 yılı Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini duyururken detaylar şöyle;

Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi

2021 RAMAZAN AYI TARİHİ!

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Ramazan ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

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Diyanet ile Ramazan ne zaman? 2021 Ramazan ayı tarihi!
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