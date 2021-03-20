Diyanet ile Ramazan ne zaman? 2021 Ramazan ayı tarihi!

Ramazan ayı tarihleri yayınlanan Diyanet takvimi ile merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda belli tarihler aralığında idrak edilecek olan Ramazan ne zaman, hangi günde denk geliyor sorusuna yanıt aranıyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanırken bu yıl Ramazan, Nisan ayına denk geliyor. İşte Diyanet takvimi ile Ramazan ayı tarihi 2021
Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı tarihleri son günlerde milyonların gündemine geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini duyururken detaylar şöyle;
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Şaban ayının 14. gününde idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene 27 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 8 Mayıs'ta idrak edilecek.